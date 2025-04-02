Vali Balcı, Van’ın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında; “2 Nisan; birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehrimiz Van'ımız ve hatta bölgemiz için tarihî ve önemli bir gündür. Bugün hep birlikte, tarihinin yanında doğal güzellikleri ile de ülkemizde güneş gibi parlayan Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümününe kavuşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“2 Nisan Van'ın kurtuluşunun 107. yılı kutlu olsun!” diyen Vali Balcı; “İpekyolu ve ticari konumu itibariyle askerî ve stratejik bir öneme sahip olan ilimiz, tarih boyunca birçok devletin sahip olmak istediği şehir olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında düşman güçleri tarafından esaret altına alınmak isteyen şehrimiz, 2 Nisan 1918'de Ali İhsan Sabis komutasındaki silahlı kuvvetlerimizin önderliğinde halkımızın da desteğiyle kahramanca müdafaa edilerek istiklâline ve istikbaline kavuşmuştur. 120 kar beyaz evladımız ve Zeve şehitliğimiz de bu kahramanlığın en bariz örneğidir” diye kaydetti.

Vali Ozan Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi; “30 binden fazla şehidimizin kanıyla sulanan Anadolu'nun kapısı kadim şehrimizi her alanda ileriye taşımak, sahip olduğu tüm güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için yılmadan, yorulmadan çalışmalı, şehrimize ve ülkemize değer üretmeyi sürdürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıldönümünü yürekten kutluyor, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve darul bekaya irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı hayırlı ömürler diliyor, kadirşinas Vanlı hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum.”