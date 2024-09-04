İddialara göre, eşinden yeni boşanan astsubay, imam Sorguç ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak, imamın cinsel birliktelik teklifi karşısında astsubay, bu durumun bir bedeli olmasını talep etti. İmamın teklifi kabul ettiği, ancak ödeme yapmadığı iddia edildi.

İmamın ödeme yapmaması büyük krize yol açtı

İmam Sorguç’un cinsel ilişki sonrası ödeme yapmaması, astsubayı çileden çıkardı. Öfkelenen astsubay, emrindeki jandarma uzman çavuşlara imamı dövdürdü ve gasp ettirdi. Olayın ardından imam, durumu savcılığa taşıyarak şikayette bulundu.

Kadın astsubay ve jandarma personeli tutuklandı

İmamın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti ve kadın astsubay ile birlikte olaya karışan 2 jandarma personeli gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda, Gül K. ve jandarma personelleri tutuklandı.

İmam görevinden uzaklaştırıldı

Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, İkram Sorguç hakkında hızlı bir şekilde harekete geçerek imamı açığa aldı. Olayın detaylı olarak incelenmesi için iki müfettiş görevlendirildi.

Müfettişlerin raporu her şeyi belirleyecek

Görevlendirilen müfettişler, olaya karışan tüm tarafları dinlemeye başladı. Hazırlanacak olan rapor doğrultusunda imamın görevine dönüp dönmeyeceği netlik kazanacak.