Van’da özel sektör farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek. Aranan pozisyonlar arasında tekstil, hizmet, lojistik ve farklı alanlar yer alıyor.

İş arayanlar, Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Bazı iş yerleri ise yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. Firmalar, özellikle Van’da ikamet eden ve ilgili pozisyonlarda tecrübeli adaylara öncelik verecek.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

İşkur üzerinden alım yapılacak olan pozisyonlar sitenin iş arayanlar sayfasından yayımlandı.

İşte o liste;

Ortacı (tekstil), makineci (dikiş), düz dikiş makinecisi, ütücü, temizlik görevlisi, inşaat/işyeri bekçisi, bulaşıkçı, aşçı, aşçı yardımcısı, mutfak görevlisi, servis elemanı, garson, fast food hazırlayıcısı, ahşap mobilya imalat ustası, depo/ambar görevlisi, enfeksiyon kontrol hemşiresi, beden işçisi, tır/çekici şoförü, kamyon şoförü, kamyonet şoförü, satış müdürü, müşteri temsilcisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, otomotiv hasar danışmanı, elektrik teknisyeni, reyon görevlisi, ön muhasebeci, akaryakıt satış elemanı (pompacı), reçmeci/recme makine operatörü, sekreter, kaynakçı, kalite kontrol sorumlusu, kalite kontrolcü, pres işçisi (küp ve kesme şeker), yükleyici (loder) operatörü, oto bakım onarıcısı, market elemanı, forklift operatörü, bilgi işlem destek elemanı, kantin görevlisi, grafik tasarımcısı, reklam tabelacı, sigortacı.

Başvurular için detaylar ve ilanlara erişim, Türkiye İş Kurumu’nun resmi web sitesinden sağlanabiliyor. Başvurular bir çok pozisyon için “İş Arayan” sayfası üzerinden online olarak alınıyor.