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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde 31 Ağustos 2023 günü kurum otoparkında meydana gelen 'oto hırsızlığı' olayıyla ilgili görevlilerimizce yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları sonucunda; hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 1’i SSÇ olan toplam 2 şüpheli şahıs serbest bırakılmış, 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Ele geçirilen otomobil, işlemlerin ardından sahibine teslim edilecektir" denildi. iha