Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bakan Işıkhan, sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan'dan nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği açıklaması

Bakan Işıkhan'dan nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği açıklaması

'2 MİLYON ÇALIŞANIMIZ İÇİN EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİNİ TAMAMLAMA HAKKI SAĞLADIK'

Açıklamada, "Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" ifadelerini kullandı. haber7