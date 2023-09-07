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Son dönemin en çok merak edilen konularından olan gençlere yönelik vergisiz telefon uygulaması ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu uygulamanın yakın zamanda yürürlüğe gireceğini ve sene sonna kalmayacağını belirtmişti.

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ VERGİSİZ TELEFON ALABİLECEK Mİ?

A Haber'in sorularını yanıtlayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, vergisiz telefonlardan KDV ve ÖTV alınmayacağını belirtti. Bal vergisiz telefonlardan açıköğretim öğrencilerinin de yararlanabileceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Açıköğretim de dahil tabi. MYO'lar, üniversiteler lisans eğitimi yüksek lisans ve açıköğretim de bunlara dahil olmak üzere toplamda 7 milyon üniversite öğrencisinden bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam.

Bu arkadaşlarımız yerli üretim olması şartıyla bazı cep telefonu ve tabletlerin modellerinden KDV ve ÖTV ödemeden satın alma hakkına sahip olacaklar.

Bu telefonları 2 yıl içinde ellerinden çıkaramayacaklar. Eğer satarlarsa başkalarının bunu kullanması mümkün değil. 2 yıl boyunca o telefon numarası ile o telefon cihazı birbirine eşleştirilecek. Başka bir cihaz başka bir hatla kullanılmayacak.

Marka ve modeller açıklanacak. 2 yıldan sonra satma hakkına da sahibiz.

Fiyatları yarı yarıya düşürüyor."

Kaynak:süperhaber