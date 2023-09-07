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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'kasten yaralama, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama, gece vakti silahla yol kesmek suretiyle konutta, işyerinde veya eklentilerinde yağma' suçlarından aranma kaydı olan ve 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. İHA