Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılacak mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtilerek, “Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur” denildi.

Açıklamada, ilaçlama tarihleri ve güzergâh ise şöyle sıralandı:

“29.04.2024 tarihinde Malatya Gar ve müselles yolları (Malatya il sınırı)

30.04.2024 tarihinde Malatya - Maden (Malatya ve Elazığ il sınırları)

01.05.2024 tarihinde Maden - Diyarbakır (Elazığ ve Diyarbakır il sınırları)

02.05.2024 tarihinde Diyarbakır - Bozdemir - Mazıdağı (Diyarbakır ve Mardin il sınırları)

03.05.2024 tarihinde Bozdemir - Batman (Diyarbakır ve Batman il sınırları)

04.05.2024 tarihinde Batman - Kurtalan (Batman ve Siirt il sınırları)

05.05.2024 tarihinde Yolçatı - Elazığ (Elazığ il sınırı)

06.05.2024 tarihinde Elazığ - Genç (Elazığ, Bingöl il sınırları)

07.05.2024 tarihinde Genç - Tatvan (Bingöl, Muş, Bitlis il sınırları)

09.05.2024 tarihinde Van İskele - Van - Kapıköy (Van il sınırı)

12.05.2024 Malatya - Çetinkaya (Malatya ve Sivas il sınırları) gar ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.”