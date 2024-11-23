Kentte Öğretmenler Günü dolayısıyla birçok öğrenci, velisiyle beraber hediyelik eşya almak için çarşı pazarın yolunu tuttu.

Bu özel gün nedeniyle en çok tercih edilen yerler arasında çiçekçiler ve hediyelik eşya satan yerler var.

İskele Caddesi üzerinde hediyelik eşya satışı gerçekleştiren esnaf Mücahit Alkış, “Yoğun talep var. Kararsız müşteriler haricinde her gelen müşteri mutlaka bir ürün alıyor” dedi.

“HEDİYELİK EŞYA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR”

Esnaf Alkış, “Öğretmenler Günü gibi özel günlerde yoğunluk her zaman olur. Her ne kadar ekonomik sorunlar ve alım gücü düşse de özel gün olduğu için öğrenci ve veliler tarafından hediyelik eşyaya ilgi gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

“KİŞİYE ÖZEL TASARIMLI HEDİYELİKLER TERCİHLER ARASINDA”

Özellikle kupa ve kalem gibi ürünlerin en çok tercih edilenler arasında yer aldığına değinen Esnaf Alkış, “Bununla beraber masa üstü sihirli ayna, saat, özel tasarımlı masa üstü kalemlikler, küçük heykeller, özel tasarımlı defterler gibi ürünler de tercih ediliyor. Kişinin isteğine bağlı olarak da özel tasarımlar da hazırlıyoruz. Son gün olmasına rağmen bu yoğunluk yarın itibariyle daha fazla olacak” sözlerine yer verdi.