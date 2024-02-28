Van’da bugün düzenlenecek olan program ile “Öğretmen Akademileri” start alacak. Hayata geçirilen proje, öğretmen ve yöneticilerin gereksinim duyacakları birikim ve deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Van’da Öğretmen Akademileri’nde "ilk ders" Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımı ile gerçekleşecek.

Bugün Edremit Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde gerçekleşecek açılış; saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve akabinde müzik dinletisi ile başlayacak.

Ardından Van Öğretmen Akademileri Proje Sunumu gerçekleştirilecek. Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın yapacağı konuşmanın ardından ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci ile ilk ders gerçekleştirilecek. İlk dersin konusu ise “Türkiye Yüzyılında Öğretmen” olacak.

Program daha sonra sona erecek.