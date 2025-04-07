İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini aşarken, yaralıların sayısı da 115 bini aştı. Ocak ayında varılan ateşkesin İsrail tarafından bozulmasının ardından Filistin’e yönelik saldırılar şiddetlenerek yeniden başladı.

MEMUR SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN VAN’A GELECEK

Yaşanan bu katliamlara karşı düzenlenecek yürüyüşe Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katılacak ve konuşma gerçekleştirecek.

‘Van Filistin’e Destek Platformu’ tarafından yapılan paylaşımda; “Gazze’de su yok, gıda yok, ilaç yok, ölüm var! katliam var! Dünyanın Gazze’ye sessizliğine karşı tüm halkımızı öfke yürüyüşüne davet ediyoruz.” denildi.

Cumhuriyet Caddesi Kent meydanında başlayacak olan yürüyüş Sıhke Caddesi Hz. Ömer Cami önünde sona erecek.

Yürüyüş 15 Nisan 2025 Salı günü saat 19.15’te düzenlenecek.