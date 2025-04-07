Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), 2025 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli kariyer etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi’nin paydaşlığıyla düzenlenecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25), 10-11 Nisan 2025 tarihlerinde Van Expo İpekyolu Fuar ve Kongre Merkezi alanında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve “Yetenek Her Yerde” temasıyla gerçekleştirilecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2025 (DAKAF’25) için hazırlıklar sürüyor.

DAKAF’25 kapsamında kullanılacak tema ise "Senin İş’in Bizim İşimiz" ifadesi olacak.

Fuar, gençlerin istihdam olanaklarını keşfetmeleri ve iş dünyasıyla bağlantı kurmaları için önemli bir fırsat sunmayı amaçlıyor.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Aynı zamanda, alanında uzman isimler tarafından düzenlenecek sempozyumlar, söyleşiler, toplantılar ile çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler, katılımcıların bilgi birikimlerini artırmalarına ve kariyer hedeflerini şekillendirmelerine destek olacak.

DAKAF’25, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren çok sayıda kurumsal firmayı Van’da bir araya getirecek. İş dünyası temsilcileri stantlarıyla fuarda yer alarak gençlere iş ve staj imkanları sunacak. Katılımcı firmalar, yetkinliklerini ve projelerini tanıtma fırsatı bulurken, öğrenciler ve mezunlar da bu firmalarla doğrudan iletişim kurma şansı elde edebilecek.

Van YYÜ’nün ev sahipliğinde Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi paydaşlığında düzenlenecek olan DAKAF’25, bölgedeki gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Son hazırlıkları yapılan fuar, 10 Nisan’da kapılarını açacak.