İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından, 19-27 Mart tarihleri arasında İstanbul, Mersin, Kütahya, Balıkesir, Adana, Sakarya, Antalya ve Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 ayrı organize suç örgütü çökertilirken; Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., B.P., B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarının da içinde olduğu 142 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 86'sı tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca, 18 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 1 AK-47 uzun namlulu silah, muhtelif miktarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Organize suç örgütü üyesi şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla tehdit', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Mala zarar verme' ve 'Tefecilik' suçlarından soruşturma başlatıldı.