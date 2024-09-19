Türkiye’ki obeziteye dikkat çekmek için Edremit yürüyüş sahil bandında sağlık çalışanları ve hastalar “Obezite sağlık sorunudur. Sağlıklı beslen, hareketli yaşa, sağlığını koru” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen yürüyüşte sağlıklı yaşam için daha fazla spor alanlarının oluşturulması gerektiğine de dikkat çekildi.

“SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULMALI”

Yürüyüş sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahı Prof. Dr. Sebahattin Çelik, “Sağlık çalışanları ve hastalarla beraber yürüyüş gerçekleştirdik. Van’ın imarı ile ilgilenen yöneticilere seslenmek istiyorum. Van’da ciddi bir yürüyüş alanı, spor alanı ve bisiklet yolları eksik. Bisiklet ile işlerine gidip gelen ciddi bir kesim var. Bu alanların çoğaltılmasını istiyoruz” dedi.

“OBEZİTE İLE MÜCADELENİN EN DOĞAL YOLU HAREKETLİ BİR HAYATTIR”

Prof. Dr. Sebahattin Çelik, konuşmasının devamında “Spor alanları artırılmalı, obezite, fazla kilolarla mücadelenin en doğal yolu hareketli bir hayattır. Bu anlamda Van’ın doğası uygun. Tek sorun çarpık yapılaşmanın olması. Hareketli spor yapmak isteyen insanlara alan bırakılmaması ve her tarafın betonarme binalar ve araçlarla doldurulması…. Böyle bir şehirleşme olmaz. Şehirleşme kötü olunca da sağlımız bozuluyor. Yetkililerden daha sağlıklı kentler istiyoruz” ifadelerine yer verdi.