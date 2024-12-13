Van genelinde dün etkili olan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma kapanırken, okullara da bir gün ara verildi. Yağışlar nedeniyle Van – Bahçesaray karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı.

YOL ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA AÇILDI

Dün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike teşkil edecek duruma geldiğinden Bahçesaray ilçesine bağlı Liman Mevkii ile Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. Söz konusu yol bugün yeniden trafiğe açıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “65-51 Bahçesaray (Liman Mevki) - Çatak (Yukarı Narlıca Mah.) karayolu güzergahı çift yönlü trafiğe açılmıştır.” ifadelerine yer verildi.