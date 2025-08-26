İmalat sanayinde yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından başlatılan "2025 Yılı İmalat Sanayinde Yeşil Dönüşüm Hızlandırma Programı" için başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.

Program, mikro ve küçük işletmeleri ile kooperatifleri hedef alarak sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi ve Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi önceliklerine katkı sağlayacak şekilde desteklenmesi amaçlıyor. Program detaylarına göre, proje süresi 12 ay olarak belirlenirken, ajans destek tutarı maksimum 600 bin TL, azami tutar ise 2 milyon TL olarak açıklandı.

Ajans destek oranı, mikro ve küçük işletmeler için yüzde 50, kooperatifler için ise yüzde 75 olarak uygulanacak. Toplam kaynak ise 40 milyon TL olarak tahsis edildi. Başvurular, KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılabilecek.

Programın süre uzatımı ile birlikte yeni tarihler şu şekilde duyuruldu;

Son başvuru tarihi 12 Eylül 2025, saat 23:59; taahhütname teslim tarihi ise 19 Eylül 2025, saat 17:00.

Ayrıntılara https://www.daka.org.tr/destekler/sogreen2025 adresinden ulaşılabilir.