Van’da sedef hastalığı, egzama, vitiligo ve benzeri cilt hastalıkları sıkça görülüyor. Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, akraba evlilikleri ve güneş ışınlarına aşırı maruziyetin, bu hastalıkların yaygınlaşmasında etkili olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden (YYÜ) Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, Van’ın yüksek rakımlı ve yılın büyük bölümünde güneşli bir iklime sahip olduğuna işaret ederek, bölgeye özgü hastalık örüntülerine de dikkat çekti.

Özkol, Van’da ve Doğu Anadolu’da bazı kalıtsal ve otoimmün cilt hastalıklarının diğer bölgelere oranla daha sık görüldüğünü söyledi.

“GÜNEŞLE ALEVLENEN HASTALIKLAR BÖLGEMİZDE SIKÇA GÖRÜLÜYOR”

Wanhaber’e yaptığı açıklamada, genodermatoz (genetik geçişli cilt hastalıkları) adı verilen kalıtsal cilt hastalıklarının özellikle bu bölgede yaygın olduğuna işaret eden Özkol, “Bu hastalıkların çoğu, akraba evliliklerinin yaygın olduğu toplumlarda ortaya çıkıyor. Xeroderma pigmentosum (güneşe çıkamama hastalığı), Epidermodysplasia Verruciformis (nadir görülen kalıtsal cilt hastalığı) ve Rothmund-Thompson sendromu (bazı bebeklerde doğuştan gelen hastalık) gibi güneşle alevlenen hastalıklar bölgemizde sıkça görülüyor.” dedi.

“AKRABA EVLİLİĞİ KALITSAL HASTALIKLARIN BÖLGEDE YAYGINLAŞMASINA YOL AÇIYOR”

Bu tür genetik hastalıkların, kapalı topluluklarda daha yaygın görüldüğünü vurgulayan Özkol, “Doğu Anadolu’da başka topluluklarla evliliğin az olması, aynı genetik havuzun döngüde kalmasına neden oluyor. Bu da Nörofibromatozis (sinir sisteminden gelen kalıtsal hastalık) gibi hastalıkların ve pemfigus (vücutta su kabarcıkları, ağızda yara) gibi otoimmün hastalıkların bölgede yaygınlaşmasına yol açıyor.” ifadelerini kullandı.

“GÜNLÜK 3-4 VAKADA GÖRÜLÜYOR”

Türkiye genelinde pemfigus hastalarının büyük bir kısmının Doğu Anadolu kökenli olduğunu dile getiren Özkol, “Servisimizde neredeyse her gün 3-4 pemfigus hastasını takip ediyoruz. Bu hastalık; vücutta su kabarcıkları, ağızda yaralar gibi belirtilerle seyrediyor ve oldukça ağır bir tabloya neden olabiliyor.” sözlerine yer verdi.

Hastalığın genetik aktarım ile ilişkisinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Özkol, benzer durumların Japonya’daki kapalı ada toplumlarında da görüldüğüne dikkat çekerek, “Bu tür örnekler, genetik izolasyonun hastalıkların ortaya çıkışındaki rolünü açıkça gösteriyor.” dedi.

Doğu Anadolu’da genetik ve otoimmün hastalıkların bu denli yaygın olmasının en önemli nedenlerinden birinin yakın akraba evlilikleri olduğunu yineleyen Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, bu durumun bölgeye özgü bir hastalık haritası oluşturduğunu sözlerine ekledi.