Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda, Tuşba ilçesinde tespit edilen adreste yapılan kontrollerde 12 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili 3 organizatör şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmış olup yakalanan düzensiz göçmenler müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir” denildi.

Kaynak: iha