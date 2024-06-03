Van Balığının (İnci Kefali) üreme sürecini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi için uygulanan av yasağında bu yıl yaklaşık 1,5 ay geride kaldı.

Sıkı tedbirlerle korunan Van Balığı, suyun tersine göç ederek yumurtalarını tatlı sulara bırakıyor.

Göç esnasında muhteşem bir seyir zevki sunan balıklar, izleyenleri adeta büyülüyor.

Adına festival de düzenlenen İnci Kefali balığı, 15 Temmuz tarihine kadar göç yolculuğunu sürdürecek.

Martıların da hedefi olan inci kefalleri, mucizevi yolculuğa şahitlik etmek isteyenleri bekliyor.

Balık göçünü yerinde ziyaret edenler, fotoğraflar çekerek anı ölümsüzleştiriyor.