Depremin etkilendiği bölgelerden Van'a getirilerek KYK yurtları, öğretmen evleri, misafirhaneler, otel ve evlerde misafir edilen binlerce depremzede memleketlerinden ve sevdiklerinden uzakta ramazan ayına girdi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteline yerleştirilen depremzedeler, ezanın okunmasıyla kendileri için hazırlanan yemeklerle oruç açtı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden Dursun Çağan, depremin üçüncü günü Van'a geldiklerini söyledi.

Van'da iyi ağırlandıklarını ancak memleketlerinden, arkadaşlarından uzak oldukları için üzüntülü olduklarını dile getiren Çağan, şunları kaydetti:

"Devletimiz bize çok güzel bakıyor. 3 öğün yemeğimiz veriliyor. Ailelerin ayrı ayrı odalar var. Hiç kimsenin burada bir sıkıntısı yok. Ailelerimiz dağıldı, her birimiz bir taraftayız. Doğanşehir'de her akşam bir komşuyla iftarımızı beraber açardık. Ondan mahrum kaldık. Devletimizden Allah razı olsun, burası evlerimizden rahat ama mutlu değiliz. Her şeyimiz burada karşılanıyor ama memleketten ayrı düştüğümüz için hüzünlüyüz. Bayramdan sonra inşallah Doğanşehir'e döneceğiz."

12 kişilik ailesi ile Malatya'dan gelen Erdal Özkaya ise "Devletimiz, yerel yönetim, otel yönetimi ve personelleri acılarımızı bir nebze olsun hafiflettiler. Daha önce böyle bir ayrılık yaşamadık. Hüzünlü oldu ama yine de umutluyuz. İlk sahurumuzu yaptık. Şimdide ramazanın ilk iftarını açtık. Malatya'da ramazanda genelde akraba ziyaretlerine giderdik, aile dostlarımız bize gelirdi. Bu yıl bunu yaşayamıyoruz." diye konuştu.AA