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Van Devlet Tiyatrosunda 108 kişilik kadro ile ‘’Masal Masal İçinde’’ müzikal tiyatro oyunu sahnelendi. 3-7 yaş arası öğrenciler için sahnelenen tiyatro oyununu 550 kişi izledi.

28 farklı masal karakteri ve kostüm zenginliğiyle göz dolduran tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Müzikal tiyatroda, Mum Prensesi, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Fareli Köyün Kavalcısı, Kül Kedisi ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi karakterler sergilendi.

“BİR İLKE İMZA ATTIK”

“Masa Masal İçinde” müzikal tiyatro oyunu ile birlikte Türkiye’de bir ilke imza attıklarını söyleyen Van Pratik Yöntem Koleji İnsan Kaynakları Koordinatörü Özlem Metin, “Pratik Yöntem Koleji olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Bilim Sanat odaklı bir projeyle eğitim hayatına giren okulumuz, anaokulu ve 1. sınıf öğrencileriyle ‘Masal Masal İçinde’ müzikal tiyatro etkinliğinde Türkiye’de bir ilke imza atmıştır” dedi.

“ÇOCUKLARIN MASAL DÜNYASINDA GEZMESİNİ SAĞLADIK”

8 masal karakterini harmanlayarak çocukların masal dünyasında gezmesini sağladıklarını vurgulayan Metin, “Mum Prensesi ile başlayıp, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Fareli Köyün Kavalcısı, Kül Kedisi ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi 8 masalı harmanladık. Masalları canlandırarak çocuklarımızın o dünyada gezmelerini sağladık.

Bunu yaparken o masalları yaşamaları bizler için çok önemliydi. 108 öğrencinin katılımıyla müzikal bir şölene dönüşen etkinliğimiz 28 farklı masal karakteri kostüm zenginliğiyle göz doldurdu. Tiyatro gösterimizde ‘Ben bir Prensesim Prense ihtiyacım yok, ben zaten Kralın kızıyım’ dedik.

Krallarımız ve prenseslerimize sahnede yer vererek unutamayacakları bir anı oluşturduk. 3-7 yaş öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu etkinliği 550 kişi izledi” ifadelerini kullandı.

1 saat süren müzikal tiyatro oyununun ardından karakterlerin izleyicileri selamlaması ile program sona erdi.

Ömer Bildik