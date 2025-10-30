Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışı yapılacak taşınmazlar, Van’ın Gürpınar ilçesindeki 3 mahallede yer alıyor.

Hazineye ait taşınmazlar; Çepkenli Mahallesi’nde 1, Geziyurt Mahallesi’nde 1 ve Çörekli Mahallesi’nde ise 1 taşınmaz için ihaleye çıkarılacak.

TAŞINMAZLARIN İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık teklif usulüyle satışı yapılacak taşınmazların ihalesi, 12 Kasım Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Gürpınar Milli Emlak Şefliği odasında (Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Gürpınar Hükümet Konağı 2. Kat) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Çepkenli Mahallesi’ndeki taşınmaz için ihale saat 09.30’da, Çörekli Mahallesi’ndeki taşınmaz için 10.00’da ve Geziyurt Mahallesi’ndeki taşınmaz için ise 10.30’da yapılacak.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

-Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge,

-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belge,

-Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyan,

-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odası ya da benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere verilmiş vekâletnameyi sunmaları gerekmektedir.

-İhale ile ilgili şartnameler, mesai saatleri içerisinde Gürpınar Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) binasında ücretsiz olarak görülebilir.

İlanla ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr, http://www.milliemlak.gov.tr veya https://van.csb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.