Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Programda konuşan AGD Van Şube Başkanı Mehmet Bozdemir, düzenledikleri programlarla milletin manevi gündemlerini diri tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Programın 81 ilde düzenlendiğini belirten Bozdemir, şunları kaydetti:

"Burada sadece bir tarihi hatırlamak için değil, bir ruhu diriltmek, bir bilinci tazelemek ve ümmet olmanın sorumluluğunu yeniden kuşanmak için bir aradayız. Mekke'nin Fethi, merhametin, adaletin ve teslimiyetin yeryüzüne yeniden hakim oluşunun adıdır. Kudüs ise ümmetin kalbidir. Bizler de bu gece hem fethin ruhunu hem de Kudüs'ün sarsılmaz direnişini aynı yürekle selamlıyoruz. Bu gecenin yalnızca bir anma değil, bir diriliş ve dayanışma buluşması olduğunu özellikle ifade etmek isterim. İçinde yaşadığımız zaman diliminde ümmet coğrafyası ağır imtihanlardan geçerken, bizlere düşen sorumluluk fethin ruhunu kavramak, Kudüs'ün hakikatini haykırmak ve bu mücadelenin birer neferi olmaktır."

Siyer yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa, AGD Van ve Hakkari Sorumlusu Ömer Gündüz, HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Fevzi Doğan, Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan ve vatandaşlar katıldı.