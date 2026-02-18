Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin işe yerleştirme verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında Türkiye genelinde 118 bin 733 kişi İŞKUR aracılığıyla istihdama katılırken, Van’da ise 345 kişi işe yerleştirildi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Van’da İŞKUR aracılığıyla 582 kişi işe yerleştirilirken, bu yıl Ocak ayında işe yerleştirilen kişi sayısı 345’te kaldı. Buna göre Van’da İŞKUR aracılığıyla sağlanan istihdam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 41 oranında azaldı.

Bu dönemde Van’da İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin tamamı özel sektörde istihdam edilirken, kamuda herhangi bir alım gerçekleşmedi. İşe yerleştirilenlerin 199’unu kadınlar oluşturdu.

Öte yandan, 15-24 yaş aralığında işe yerleştirilen kişi sayısı 145 olarak kaydedildi. İstihdama katılanlar arasında 12 engelli birey yer alırken, 85 kişinin ise yükseköğrenim mezunu olduğu açıklandı.

İŞKUR verilerine göre Van, bu dönemde Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla istihdamın sağlandığı beşinci il oldu.

Bölgede ilk sırada bin 409 kişiyle Malatya yer alırken, Elazığ 664 kişiyle ikinci, Erzurum 643 kişiyle üçüncü, Muş ise 411 kişiyle dördüncü sırada yer aldı.