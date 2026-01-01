Heyecanla beklenen 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, 31 Aralık saat 23.15'te gerçekleştirildi.

Canlı yayımlanan çekilişte büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar, 3031385 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

Noter heyetinin tespitine göre büyük ikramiye bu yıl çeyrek bilete vurdu.

Öte yandan isabet eden numaraya ait 4 adet çeyrek biletten 3'ünün satıldığı 1 biletin ise satılmadığı öğrenildi.

Satılan biletler İstanbul-Esenyurt, İstanbul-Ümraniye ve Konya-Akşehir olarak açıklandı.

BÜYÜK ÖDÜL 3'E BÖLÜNECEK

Bu yıl tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye, 1 biletin satılmaması nedeniyle 800 milyon liralık büyük ödülün satılan 3 bilet sahibi arasında pay edileceği anlamını taşıyor.