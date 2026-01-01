Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaralar belli oldu.

Toplam ödül havuzunun 4 milyar 644 milyon 700 bin lira olduğu 2026 yılı yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon liralık büyük ikramiye sahibini buldu.

31 Aralık gecesi saat 23.15'te canlı yayında yapılan çekilişin sonuçlarına göre kazanan numaralar 3031385 olarak belirlendi.

İkramiyenin 3 adet çeyrek bilete isabet ettiği, biletlerin satıldığı yerlerin ise İstanbul Esenyurt, İstanbul Ümraniye, Konya Akşehir olduğu açıklandı.

Buna göre 800 milyon liralık büyük ikramiye 3 bilet arasında pay edilecek.

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

Son 7 rakamına göre 80 milyon TL kazandıran numaralar: 0609978 ve 6531722

8 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

Son 7 rakamına göre 8 milyon TL kazandıran numaralar;

0897182, 2565697, 2713903, 3175934, 3917333, 4030610, 4553504, 5101579, 5529466, 7986128

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

Son 7 rakamına göre 2 milyon TL kazandıran numaralar;

0011091,0021412,0962825, 0970717, 1625835, 1692382, 2852997, 3099447, 3125504, 3202344, 3391903, 3489433, 4587966, 6343371, 7173947, 7679013, 7925052, 8123005, 8191378, 9302150

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

Son 7 rakamına göre 1 milyon 200 bin TL kazandıran numaralar;

0039163, 0784517, 0991786, 1523952, 2047090, 2144414, 2196618, 2219938, 2582860, 2725535, 3175322, 3992619, 4001198, 4079278, 4335796, 4457922, 5212440, 5445312, 5586830, 5604841, 7718960, 8097447, 8511041, 8718424, 8861321, 9043433, 9306404, 9507558, 9794617, 9976086