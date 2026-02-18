Bakanlığın açıklamasında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de 423 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 84 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 67'sinin tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, bir şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi (polis-savcı), büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıttıklarının, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarının ve banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon lira işlem hacminin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.