Medyumların Dolandırıcılık Ağı Ortaya Çıktı

Dolandırıcılık ağı, 40 milyon TL'lik bir haksız kazanç elde etti. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, medyumluk iddialarıyla insanları kandırarak para toplayan bu suç örgütünün peşine düştü ve kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar

5 Kasım 2024 tarihinde, Van, Elazığ, Yalova ve İstanbul'da toplam 15 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi; operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, sosyal medya platformları aracılığıyla büyü, aşık etme ve bağlama gibi vaatlerle kandırılan mağdurların sayısının oldukça fazla olduğu belirtildi; bu durum, dolandırıcılık suçunun ne denli geniş bir ağa yayıldığını gösteriyor.

Ele Geçirilen Kanıtlar ve Tutuklamalar

Operasyon sonrası yapılan aramalarda, 21 cep telefonu, 15 sim kart, 7 dizüstü bilgisayar ve ruhsatsız bir tabanca gibi birçok delil ele geçirildi; bu bulgular, dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi; bu durum, suç örgütüne karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini gösteriyor.