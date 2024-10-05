Olayın Gerçekleştiği Yer; Oto Sanayi Sitesi

65 DH 849 plakalı Opel marka aracın bagajından çıkarılan tüpün yere bırakılmasıyla beklenmedik büyük bir panik yarattı,patlamanın ardından, bölgeye hızla ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri intikal etti. Yaralılar derhal hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun bir mücadele verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı, ancak iki iş yerindeki araçlar hafif hasar gördü.Yangın sırasında iş yerlerinde bulunan birçok malzeme ise alevler içerisinde yok oldu, bu da ekonomik kayıplara neden oldu. Olayın ardından, polis ekipleri, patlamanın nedenine dair soruşturma başlatarak detaylı bir inceleme yapmaya başladı. Bu trajik olay, LPG kullanımıyla ilgili güvenlik önlemlerinin bir kez daha sorgulanmasına yol açtı.