Wanhaber olarak canlı hayvan pazarının nabzını tuttuk. Yıl boyunca yetiştirdikleri kurbanlıkları satış için pazara getiren besicilerden bazıları hayvan satamadığı için dert yanarken, bazı besiciler ise elinde kalan son hayvanları da satıp evine dönmek istiyor.

Hayvan pazarında sıkı pazarlıklar sürerken, soranın çok alanın da az olduğu söyleniyor. Pazarda 10 bin TL’den başlayan küçükbaş hayvan fiyatı 18 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Koç fiyatları 18 bin TL ile 22 bin TL arasında değişirken büyükbaş hayvan fiyatları ise 100 bin TL’den başlıyor ve 350 bin TL’ye kadar satışı gerçekleştirilebiliyor.

İşte İpekyolu İlçesindeki canlı hayvan pazarında vatandaşların duygu ve düşünceleri şu şekilde;

“İNSANLAR SON GÜNÜ BEKLİYOR”

Hayvan pazarında al-sat ticareti yapan Kinyas Aslan, “Uzun yıllardır hayvancılık yapıyorum. Elimden geldiğince her gün hayvan pazarına geliyorum. Bazı vatandaşlar her gün gidip gelemediği için bizler satın alıp satışı gerçekleştiriyoruz. Eskiye nazaran yoğunluk yok. Gelenlerin çoğu piyasa durumunu öğrenmek için geliyor. Küçükbaş hayvanlara nazaran büyükbaş hayvanlarda satışlar daha iyi. Daha fazla et verdiği için satışları daha çok oluyor. İnsanlarımızın birçoğu kurbanlık alımı için arife gününü ya da bayramın birinci gününü bekliyor” dedi.

“BÜTÇEMİZE GÖRE KURBANLIK ARIYORUZ”

Kurbanlık hayvan alımı için pazara geldiğini belirten Erdal Aras, “Kardeşlerimle beraber pazara geldik. Saatlerdir buradayız, bütçemize göre bir şey bulamadık. Olursa küçükbaş, olmazsa ortak olarak büyükbaş almayı da düşünüyoruz. Fiyatlar yüksek. İnşallah bütçemize göre bir hayvan bulabiliriz.” diye konuştu.

“PİYASADA DURUM KÖTÜ”

10 küçükbaş hayvan ile Özalp’ten geldiğini belirten besici Şaban Samur, “Yaklaşık 4 gündür sabahın erken saatlerinde pazara geliyoruz. Soranlar çok oluyor ama alan çok az. Piyasanın durumu çok kötü. Muhtemelen vatandaşlar son günü ya da bayram gününü bekliyor. Hayvan beslemek çok zor, masrafı çok yüksek. Yem-saman ve diğer giderlerle beraber maliyetimizi karşılamıyor. İnşallah elimizdeki hayvanları satarız.” sözlerine yer verdi.

“ERKEN SATIP EVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ”

Özalp ilçesinden 15 büyükbaş hayvan getirdiğini aktaran besici Turgut Çakır, “Her gün sabah saat 6 gibi pazara geliyoruz. 150 bin TL’den başlıyor fiyatlar 300 bin TL’ye kadar da hayvan var elimde. Büyükbaş hayvan satışı küçükbaşa göre daha iyi. Umarım elimdekilerin tamamını satar erkenden evime dönerim.” İfadelerini kullandı.

“İLK DEFA PİYASAYI BU KADAR DURGUN GÖRDÜM”

50 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten ve pazarın en yaşlı insanlarından olan 84 yaşındaki Gazi Kaya, “Hayatım hayvancılıkla geçti. İlk defa bu yıl piyasanın bu denli durgun olduğunu gördüm. Burada hayvan ticareti yapıyorum. Toplu şekilde hayvanını satmak isteyen vatandaşlardan alıp tekrar satışını gerçekleştiriyoruz. Sadece küçükbaş hayvan üzerine ticaret yapıyorum. Elimizdeki hayvanlar genellikle Özalp ve Norduz bölgesindeki hayvanlardır. Fiyat olarak 13 bin TL’den başlıyor 18 bin TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

“SON GÜN FİYAT DÜŞÜŞÜ OLABİLİYOR”

40 yıldır hayvancılık yaptığını belirten İzzettin Işık, “Küçükbaş piyasası durgun. İnsanlar son günlere bırakmayı seviyor sanırım. Bazen son günlerde fiyat düşüşleri de oluyor. İnsanlar erkenden kurbanlıklarını alsa bizler de ailemizin yanına döneceğiz. Yeri geliyor günlerce siftahsız bir şekilde gidip geliyoruz. Bizdeki hayvanlar 11 bin TL’den başlıyor, iyi bir koç ise 18 bin TL’den 23 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor” diye konuştu.

“KURBANLIKLARIN YARISINI SATABİLDİK”

Pazara 6 büyükbaş hayvan getiren besici Menderes Dağbaş, “Belli aralıklarla pazara hayvan getiriyoruz. 120 bin TL’de başlayan hayvanlarımız 225 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. 3 kurbanlığı satabildik. İnşallah diğerlerini de satarım.” sözlerine yer verdi.

“KURBANLIKLARIMIN ÇOĞUNU SATTIM”

Pazarda iyi satış yaptığını belirten besici Murat Yücetaş, “Bardakçı mahallesinden 17 kurbanlık getirdim. Çok şükür çoğunu sattık. Elimde 3 tane kaldı. Alıcı olursa onları da satarım inşallah. Büyükbaş kurbanlıkların satışları küçükbaşa göre daha iyi...” şeklinde konuştu.

“HİÇ SATIŞ YAPAMADIK”

Muradiye ilçesinden 10 büyükbaş kurbanlık getirdiğini dile getiren Selim Özer ise şunları söyledi; “Kurbanlıkların fiyatı kilosuna göre değişiyor. 120 bin TL’den başlayan fiyatlar, 250 bin TL ye kadar da çıkıyor. 3 gündür gelmemize rağmen henüz satış gerçekleştiremedik. Umudumuz tamamını satıp keyifle evimize gitmek. Çünkü uzak yoldan geliyoruz ve sürekli ilçeye gidip gelmek de masraflı oluyor.”