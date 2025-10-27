Mevsimsel grip etkisini sürdürürken, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar için ciddi bir uyarı geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kronik hastalığı bulunan vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

“EN GÜÇLÜ KALKAN AŞI”

Doç. Dr. Sarıkaya, “Kronik hastalığı olan bireyler dikkat! Bu kış sizi koruyacak en güçlü iki kalkan grip aşısı ve pnömokok aşısı. Kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın bu aşılarını yaptırmaları, ciddi enfeksiyonlardan korunmaları için çok önemlidir. Sağlığınızı koruyun, aşınızı ihmal etmeyin.” Diye kaydetti.