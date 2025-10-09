Van’da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Çocuk Palyatif Servisi faaliyetlerine başladı. Bölgede palyatif bakım ihtiyacı olan çocuklar için hizmet verecek olan servis, hasta ve ailelerine yönelik sağlık desteğini artırmayı hedefliyor.

8 yatak kapasitesiyle hizmete başlayan Çocuk Palyatif Servisi, Van ve çevre illerdeki çocuk hastalara yönelik sağlık hizmetleri sunacak. Servis, uzun süreli veya karmaşık sağlık sorunları olan çocukların tedavi süreçlerini desteklemek için tasarlandı.

Uzman sağlık personeliyle çalışacak olan birim, hasta yakınlarına da rehberlik ve destek sağlayacak. Hastane, servisin bölge genelinde erişilebilir sağlık hizmetlerine katkı sunacağını belirtti. Ayrıca, serviste çocukların rahatlığı için özel olarak düzenlenmiş alanlar da bulunuyor.

Van ve çevre illerde, kronik hastalığı olan ve tam iyileşme sağlanamayan çocuklar için palyatif bakım hizmetleri sunulacak.

Bu hizmetler, çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, onlara ve ailelerine tıbbi ve psikolojik destek sağlayacak.