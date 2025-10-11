Van Teknokent ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü iş birliğiyle 14 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek olan KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Programında, katılımcılara çeşitli destek fırsatları anlatılacak.

Van Teknokent Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek programda, “Girişimci Destek Programı”, “Kapasite Geliştirme Destek Programı” ve “Proje Yazma Eğitimi” gibi konular ele alınacak.

Düzenlenecek programda katılımcılara destek programları hakkında bilgi aktarılacak, ayrıca etkinlikte, girişimcilik alanında yeni fırsatlar arayan kişilere de program dahilinde eğitim verilecek.

Etkinlik, girişimcilere destek fırsatlarını sunarak iş geliştirme yolunda mentörlük sağlamayı amaçlıyor.

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük KOSGEB destekleri bilgilendirme programının verimli geçeceğini ve ilgilileri için önemli olduğunu söyledi.