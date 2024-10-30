Artan maliyetler karşısında alım gücü olmayan vatandaşların eski kışlık ayakkabılarını tamir ettirdiğini belirten Ayakkabı Tamircisi Muhittin Deniz, kış aylarında işlerin daha yoğun olduğunu belirtti.

Önceki senelere göre yoğunluğun az olduğuna değinen Muhittin Deniz, “Yaz aylarına göre soğuk havalarda işlerimiz daha iyi olsa da, geçmiş yıllara göre epeyce düşüş var. Ayakkabılarını tamire getirenlerin ürünleri genelde orijinal deri ürünler oluyor. Diğer plastik ya da farklı maddelerden yapılan ayakkabılara göre hem daha sağlam hem de daha pahalı oluyor. Dolayısıyla insanlar bu tarz ayakkabıları uzun yıllar giyebiliyor, yıprandığı takdirde tamire getirip gerekli bakımları yaptırabiliyor.” diye konuştu.

“ESKİ AYAKKABILARI TAMİR ETTİRMEK DAHA CAZİP GELİYOR”

Fiyatların artmasıyla beraber vatandaşların alışverişlerde daha temkinli hareket ettiğine vurgu yapan Deniz, “Maalesef günümüzde her şeyin fiyatı arttı, kışlık ayakkabıların ücretleri neredeyse bin liradan aşağı değil. Vatandaşlar yeni ürün almaktansa, eski ayakkabıları tamir ettirmeyi daha cazip buluyor. Bunların yanı genelde özel yapım ayakkabıları getiren müşterilerimiz de oluyor, çeşitli deri malzemelerle özel olarak yaptırılan ayakkabıları bakım ve tamir için getiren müşterilerimiz de oluyor.” diyerek açıklamalarda bulundu.

“TAMİR ÜCRETLERİ İŞLEME GÖRE DEĞİŞİYOR”

Ayakkabıların bakım ve onarımına göre fiyatların değiştiğini söyleyen Muhittin Deniz, “Fiyatları bakım ve onarım düzeyine göre belirliyoruz. 50 liraya tamir ettiğimiz ayakkabılar da oluyor, ortalama 150 ila 200 TL arası tamir ettiğimiz ayakkabılar da oluyor. El ile yapılan dikiş işlerinde ücretler makine dikişine göre biraz artış gösterebiliyor. Müşteriler de tamir ücretlerini pahalı bulmuyor, işçiliğin düzeyine göre değişiklik gösterebiliyor.” ifadelerine yer verdi.