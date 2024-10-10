Patateslerinizi Filizlenmeden Nasıl Saklayabilirsiniz?"

Doğru saklama yöntemleri, patateslerin uzun süre taze kalmasını sağlarken filizlenme riskini de en aza indiriyor, böylece aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Van 'lıların kışlık ihtiyaçları arasında patates, yaz aylarında çuval çuval alınıyor; ancak fiyat artışları ve doğru saklanmama nedeniyle bu sebzelerin israfı kaçınılmaz hale gelebiliyor. Bu noktada, deneyimli patates yetiştiricileri, uzun ömürlü ve sağlıklı bir saklama için izlenmesi gereken etkili yöntemleri paylaşıyor, böylece hem tasarruf hem de israfı önlemek mümkün oluyor.

Elma ile saklama yöntemi, Van'daki patateslerin filizlenmesini önlemede dikkat çeken bir çözüm olarak öne çıkıyor. Patateslerin yanında birkaç elma bulundurmak, elmaların yaydığı etilen gazı sayesinde olgunlaşma sürecini yavaşlatıyor. Ancak, dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, patateslerin buzdolabında saklanmaması gerektiği; soğuk ortamlar, nişastayı şekere dönüştürerek bozulmaya yol açabiliyor. Van halkı, bu basit ama etkili yöntemlerle, kış aylarını hem ekonomik hem de verimli bir şekilde geçirebilir.