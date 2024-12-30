Van Gölü başta olmak üzere Van ve havzada bulunan tarihi ve doğal alanların korunması için çeşitli çalışmalar yürüten Vangölü Aktivistleri Derneği, Van’da kış turizmine dikkat çekmek için kış yüzme şenliği düzenliyor.

2025 yılında Van Gölü Alan Başkanlığına dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturmayı hedefleyen aktivistler, 2025 yılı Ocak ayında yüzme şenliği düzenleyecek.

Özel, Van Gölü’nün korunmasına ve bölge turizmine dikkat çekmek için “6. Van Muradiye Şelalesi Kış Yüzme Şenliği” ile “7. Van Gölü Kış Yüzme Şenliği”ni 2025 yılı Ocak ayı itibarı ile gerçekleştireceklerini vurguladı.