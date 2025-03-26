İstanbul'da lise birinci sınıfa gittiği dönemde fazla kiloları nedeniyle sıkıntı yaşayan ve tehlikelere karşı savunma sanatı öğrenmek isteyen Dilan, kick boksla spor hayatına başladı.

Bu sayede hayatı değişen, müsabakalara katılarak başarılar elde eden 26 yaşındaki sporcu, daha sonra wushu kung fu, boks ve budokaido branşlarıyla da ilgilendi.

Kendini geliştirerek bu alanlarda antrenörlük ve hakemlik yapan, spor kariyerine de devam eden Dilan Güneş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın davetiyle 2 yıl önce antrenör olarak Van'a geldi.

Gürpınar ilçesindeki Ferdi Sporlar Merkezi'nde yeni sporcular yetiştiren Dilan, Yalova'da 4-16 Şubat'ta düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası "Tui Shou" müsabakaları kadınlar kategorisinde birinci oldu.

"Hedefim vatana ve millete faydalı sporcular yetiştirmek"

Van'a dönerek haziran ayında yapılması beklenen Balkan Şampiyonası için hazırlıklara başlayan Dilan Güneş, AA muhabirine, farklı spor branşlarıyla ilgilendiğini ve turnuvalara katıldığını söyledi.

Sporun hayatındaki yerinin çok farklı olduğunu belirten Dilan, "2012'de spora başladığımda liseye gidiyordum. O dönemler yaşıma göre kilom oldukça fazlaydı. 75 kilograma yakındım. Yaşadığım bölge de biraz tehlikeliydi. Hem kilo vermek hem de kendimi korumak amacıyla spora başladım ve yakın dövüş sanatlarına yöneldim. Spora başladığım dönem antrenörüm çok destek oldu. Onun sayesinde kendimi geliştirdim. Sporu çok seviyorum ve bu yüzden birçok spor dalıyla ilgileniyorum." diye konuştu.

Dilan Güneş, bireysel çalışmalarıyla şampiyonluk kazandığını anlatarak, "Salonumuzda öğrencilere eğitim verdikten sonra bireysel antrenmanlarımı sürdürüyordum. 6 aylık çalışmanın sonucunda Türkiye şampiyonu oldum. Şu an hedefim Balkan ve Avrupa şampiyonu olmak." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'dan 2 yıl önce memleketi Van'a geldiğini belirten Dilan, "Memleketimde başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. Haftanın 5 günü öğrencilerle antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hedefim vatana ve millete hayırlı sporcular yetiştirmek. Sporcularımla turnuvalara hazırlanıyoruz. Bir yandan çocuklara antrenman yaptırıyor bir yandan da Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Bu süreçte valimize, kaymakamımıza ve bize destek verenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.