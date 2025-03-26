Tüm dünyada artan sera gazının azaltılması için çalışmalar yürütülürken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı.

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2023'te, önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 598,9 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Bu dönemde, toplam emisyonlarda karbondioksit eş değeri olarak en büyük payı yüzde 73,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12 ile tarım, yüzde 11,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 2,3 ile atık sektörü takip etti.

KİŞİ BAŞI TOPLAM SERA EMİSYONU YÜKSELİYOR

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4,1 ton karbondioksit eş değeri iken, 2022'de 6,6 ton ve 2023'te 7 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2023'te toplam sera gazı emisyonu önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 598,9 milyon ton karbondioksit eş değeri oldu.

ENERJİ SEKTÖRÜ EMİSYONLARI ARTTI

Enerji sektörü emisyonları 2023'te önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla 442,2 milyon ton karbondioksit eş değerine yükseldi.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları bu dönemde yüzde 1,4 azalarak 70,9 milyon ton karbondioksit eş değeri olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları yüzde 0,3 artarak 71,8 milyon ton, atık sektörü emisyonları ise yüzde 12,2 azalarak 14,1 milyon ton karbondioksit eş değeri oldu.