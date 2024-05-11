Türkiye’de sadece Van Yüzüncü Yıl Üniversite (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde hayata geçirilen Canıbek Kafe Projesi, Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada üçüncü olarak büyük bir başarı yakalamıştı.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisinde yaklaşık 7 ilden hastalar başvuruyor ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Servislerinde hastanede uzun süre yatışı gerektiren tedaviler söz konusu oluyor. Uzak kentlerden de gelen bu hastalar uzun süre hastanede kalabiliyorlar, ortalama 20-25 gün gibi bir süre hastanede kalabiliyorlar. Ailelerden de tek refakatçi bulundurduğumuz için, çocukların diğer aile bireyleriyle de zaman geçirmesi gerektiğini düşündük, moral ve motivasyon vermesi dolayısıyla.” şeklinde konuşarak projenin amacını ve aşamalarını anlattı.

“PROJENİN, ÇOCUKLARA İYİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Bizler çocukların aileleriyle beraber hijyenik kurallar çerçevesinde daha fazla zaman geçirmesini istedik. Bunun yanı sıra tedavi gören çocuklarımızın sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak ve sağlıklı beslenmenin ve eğitim eksikliklerinin giderilmesi noktasında bu projenin çocuklara iyi geleceğini düşündük, bu şekilde Canıbek Kafe Projesi için ilk adımları attık. İçişleri Bakanlığı, Van Valiliği, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle projemizi hayata geçirdik.” diyerek projenin hayata geçirilmesinde destek olan paydaş kurumlara da teşekkür etti.

“ÇOCUKLAR İÇİN GÜZEL BİR ORTAM OLUŞTURDUK”

Gönüllü eğitmenler ile beraber çocuklarla çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiğini belirten Karaman, “Tedavi altında olan çocuklarımızın servisine yakın bir noktada kafeteryamızı açtık, böylece tedavi altında olan hastalarımızın, eğitmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler yapabileceği bir ortam yarattık. Dolayısıyla bu proje ile amacımız; hastaların aileleriyle, sevdikleriyle keyifli zaman geçirirken, aynı zamanda tedavi sürecinde hastalıklarının yükünden kurtularak pozitif bir hava içerisinde gönüllü eğitmenlerimizle beraber sağlıklı beslenme ve aktiviteler gerçekleştirmesi oldu.” dedi.

“PROJEYİ BÜYÜTMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Canıbek Kafe Projesi kapsamında gerçekleştirilecek yeni çalışmaların da olduğuna değinen Başhekim Prof. Dr. Karaman, “Bu proje ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldık, umarım diğer tedavi merkezlerine örnek olur. Bu noktada var olan eksiklikleri de gidermek için başlattığımız bu adım giderek büyüyecek. Bizler de bu projemizi büyütmek istiyoruz, daha sonrasında ise biz bu çocuklarımızla proje kapsamında hastanemiz sınırları içerisinde fidanlar dikerek bir orman yaptık, burada çok sayıda ürün ektik, ekilen bu ürünlerden hastalarımızın faydalanmasını amaçlıyoruz. Hastalarımızla birtakım geziler planlıyoruz, bu noktada emeği geçen herkese de teşekkür ederim.” dedi.