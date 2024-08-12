Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

33 ŞAHIS TUTUKLANDI

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 18 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet laptop bilgisayar, 88.000 TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 208 şahıs yakalanmış, 108 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.