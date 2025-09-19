Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Ayaktan Kemoterapi Ünitesi’ni yeniledi. Ünite, artan hasta talebini karşılamak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla 20 yataktan 40 yatağa çıkarıldı. Yenilenen ünite, modern tıbbi donanım ve hasta ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerle hizmet vermeye başladı.

Güncel teknolojik altyapı ve hasta odaklı tasarım özellikleriyle yeniden yapılandırılan Ayaktan Kemoterapi Ünitesi’nde mahremiyetin sağlanması için bireysel tedavi kabinleri, doğal ışık alan ortamlar ve geliştirilmiş havalandırma sistemleri ile hastaların tedavi sürecini geçireceği alanlar oluşturuldu. Ünitede hasta ve hasta yakınları için dinlenme alanları, bekleme salonları ve refakatçiler için düzenlenmiş birimler de yer alıyor.

KARAMAN: FERAH VE MODERN BİR ORTAMDA KEMOTERAPİ HİZMETİ SUNUYORUZ

Kemoterapi hastalarının enfeksiyon riskine karşı, söz konusu ünitenin ulusal ve uluslararası sağlık protokollerine uygun şekilde tasarlandığını söyleyen Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, “3. düzey hastanemizin onkoloji kliniğinde ayaktan kemoterapi tedavi merkezi, eskiden 20 yataklı tek bir katta, erkek ve kadın hastalar bir arada hizmet alıyordu. Talepler ve rektörlüğümüzün desteğiyle, ikinci katta yeni bir düzenlemeye gittik. Artık kadın hastalar üst katta, erkek hastalar alt katta tedavi görüyor. Böylece daha ferah ve modern bir ortamda kemoterapi hizmeti sunuyoruz. Onkoloji ünitemiz, hastanemizde iyi koşullara sahip. Yeni projelerle bu şartların daha da iyileştirileceğini umuyoruz.” dedi.

TAM OTOMATİK KEMOTERAPİ SİSTEMİYLE HİZMET VERİLİYOR!

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Onkoloji Ünitesi’nde, 3 yıldır tam otomatik kemoterapi sistemiyle el değmeden, ilaç kaçağı ve israf olmadan hizmet verildiğini ifade eden Karaman, son olarak şunları söyledi:

“Onkoloji ünitemizde yaklaşık 3 yıldır tam otomatik kemoterapi sistemiyle, el değmeden, ilaç kaçağı ve israfı olmadan hizmet veriyoruz. Bu başarıda emeği geçen, başta doktorlarımız olmak üzere tüm onkoloji ekibine ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

ÜRÜN: AMACIMIZ, HASTALARIMIZA VE AİLELERİNE KONFORLU ALAN SUNMAK

Hasta memnuniyeti ve tedavi kalitesini artırmak için Ayaktan Kemoterapi Ünitesi’ni yenilediklerini söyleyen Doç. Dr. Müslih Ürün ise şu ifadeleri kullandı:

“Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Merkezi olarak, sadece Van’a değil, çevre illere de en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Hasta memnuniyetini artırmak için Ayaktan Kemoterapi Ünitemizi tamamen yeniledik, kapasitesini 20’den 40 yatağa çıkardık. Modern, ferah, özel kabinli bir ortam yaratarak; enfeksiyon riskini en aza indirdik. Sağlık çalışanlarımızın daha verimli çalışması için altyapıyı güçlendirdik. Bizim tek amacımız, kanser hastalarımıza ve ailelerine bu zorlu süreçte konforlu, güvenli bir alan sunmak ve çalışanlarımıza daha iyi bir ortam sağlamak.”