Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Tekler Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni almış olduğu 26 koyunu, 26 Ağustos günü arazide otlattığı esnada hayvanların ürkmesi ve yeni olmaları sebebiyle kayboldu. Vatandaş, aramasına rağmen koyunların izine rastlamayınca jandarma ekiplerinden yardım talep etti. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilgili Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araziye çıkarak termal dürbün ve termal dron ile koyunları arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 günlük çalışma sonucu koyunlar 27 Ağustos'ta saat 07.00 sıralarında kayboldukları yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA