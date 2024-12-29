Van şehir merkezinin en güzel izlendiği yerlerden biri olan ve Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Toprakkale Seyirterası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Akşam saatlerinde kar yağışı altında Van'ı seyretmeye gidenlerin bulunduğu 3 araç, yolun kaygan olmasından dolayı kayarak şarampole düştü. Kendi imkanlarıyla çıkamayan sürücüler, itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 3 araç ve 23 vatandaşı mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Vatandaşlar, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA