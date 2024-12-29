Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da bulunan PTT Pul Müzesi'nin 2023 yılına göre yüzde 30 artışla 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak, rekor kırdığını belirtti.

"GENİŞ BİR KOLEKSİYONLA ZİYARETÇİLERİNİ KARŞILIYOR"

Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'nin geçmişten günümüze iletişim alanında yaşanan süreçlerin bir aynası niteliğinde olduğunu ifade ederek, "2013 yılında hizmete açılan PTT Pul Müzesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet'e kadar uzanan geniş bir koleksiyonla ziyaretçilerini karşılıyor.

Farklı ülkelerin ve medeniyetlerin pullarından oluşan koleksiyonları, Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan iletişim ağının gelişimini anlatan tarihi iletişim araçlarını ziyaretçilerimizin ilgisine sunuyoruz" dedi.