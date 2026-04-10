Vali Ozan Balcı, 10 Nisan Polis Teşkilatının Kuruluş Günü ve Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Balcı, mesajında; “Ülkemizde kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve halkımızın emniyetini muhafaza etmek amacıyla, mesai mefhumu gözetmeksizin görevleri başında olan Emniyet Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kalpten kutluyorum. Devletin temel amaç ve görevlerinin yerine getirilmesinde çok önemli sorumluluklar üstlenen ve 181 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Emniyet Teşkilatımız, büyük birikimi ve tecrübesiyle çağın yeniliklerini ve demokratik değerleri benimseyerek üstlendiği zor ve meşakkatli görevi başarıyla sürdürmektedir” dedi.

Vali Balcı, mesajında şu ifadeleri kullandı; “Toplumun huzur ve güvenini sağlayan, can ve mal güvenliğini koruyan 7/24 fedakârca çalışan Türk Polisi’nin canını hiçe sayarak yaptığı hizmetler her zaman milletimizin takdir ve güvenine mazhar olmuştur. Emniyet Teşkilatımız 10 Nisan 1845'ten bu yana yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması gibi görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir. Emniyet Teşkilatımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihinden ve milletinden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Emniyet Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı bir kez daha kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Görevi başındaki emniyet teşkilatı mensuplarımıza da kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum.”