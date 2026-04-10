Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da bugün aralıklı yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışının görüldüğü Van’da bazı ilçeler için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van’ın kuzey ve güney ilçelerini sarı kodla uyardı. Kuvvetli yağışlar beklenen ilçeler için dikkatli ve temkinli olunması istendi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari, Bitlis, Muş ve Van’ın kuzey ile güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde ise kar yağışlı olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulunarak; “Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Van’ın kuzey (Erciş, Çaldıran, Muradiye) ve güney (Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale) ilçelerinin aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” diye kaydetti.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgara ilişkin yapılan uyarıda ise; “Rüzgarın akşam saatlerine kadar güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Son olarak çığ tehlikesi uyarısı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli aralıklı yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu