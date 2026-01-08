Geçtiğimiz günlerde Van’da etkili olan ve yılbaşı tatiliyle birleşerek eğitime toplam bir hafta ara verilmesine neden olan yoğun kar yağışının ardından güneşli ve kimi zaman da bulutlu bir hava hakim olmuştu. Ancak yarından itibaren yeniden kar yağışı bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre bugün Van genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde ise yer yer puslu olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Öte yandan Van genelinde çığ tehlikesine karşı sarı kodlu uyarı da verildi. Van genelinde yarın ve Cumartesi günü kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Van’da 4 günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Kar yağışlı
Başkale;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Çok bulutlu
Çaldıran;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Çok bulutlu
Çatak;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Kar yağışlı
Edremit;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu
Erciş;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Çok bulutlu
Gevaş;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Kar yağışlı
Gürpınar;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Çok bulutlu
İpekyolu;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu
Muradiye;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Çok bulutlu
Özalp;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Çok bulutlu
Saray;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Çok bulutlu
Tuşba;
08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu
09 Ocak Cuma: Kar yağışlı
10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
11 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu