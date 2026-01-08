Geçtiğimiz günlerde Van’da etkili olan ve yılbaşı tatiliyle birleşerek eğitime toplam bir hafta ara verilmesine neden olan yoğun kar yağışının ardından güneşli ve kimi zaman da bulutlu bir hava hakim olmuştu. Ancak yarından itibaren yeniden kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre bugün Van genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde ise yer yer puslu olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Öte yandan Van genelinde çığ tehlikesine karşı sarı kodlu uyarı da verildi. Van genelinde yarın ve Cumartesi günü kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Van’da 4 günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Kar yağışlı

Başkale;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Çok bulutlu

Çaldıran;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Çok bulutlu

Çatak;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Yoğun kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Kar yağışlı

Edremit;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu

Erciş;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Çok bulutlu

Gevaş;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Kar yağışlı

Gürpınar;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Çok bulutlu

İpekyolu;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu

Muradiye;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Çok bulutlu

Özalp;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Çok bulutlu

Saray;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Çok bulutlu

Tuşba;

08 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu

09 Ocak Cuma: Kar yağışlı

10 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

11 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu