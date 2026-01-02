Van’da bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk hava dalgasına bırakacak. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahmini hava durumu verilerine göre, kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği, bazı ilçelerde ise sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yer yer -23 derecenin altına gerileyeceği öngörülüyor.

VAN İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI VERİLDİ!

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde daralma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ayrıca bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesiyle birlikte buzlanma ve çığ riskine yönelik uyarıların devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Van’da bugün tahmin edilen hava durumu verileri ise şu şekilde;

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı