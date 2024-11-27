Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışının devam edeceğini duyurdu.

Van’ın merkez (İpekyolu, Tuşba, Edremit) ilçelerinde ise kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji tarafından, yağışlara bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı da yapıldı. Uyarıda, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı