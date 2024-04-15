Van’da bugün yağmur bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre bugün öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, yağışların yüksek kesimlerde aralıklı karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 14

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 14

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 14

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 18

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 11

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 12

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 18

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 16

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 14

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 17

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 17

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 13

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı / 13